Botafogo inicia preparação para jogo atrasado com Bellão como interino

Enquanto segue o padrão da SAF para contratação de um novo técnico após a demissão de Martín Anselmi, o Botafogo voltou a treinar no CT Lonier de olho na partia atrasada de domingo (29), contra o Athletico-PR, fora de casa, válida pela quarta rodada do Brasileirão em meio à pausa para Data Fifa. O elenco, agora, está sob o comando do interino Rodrigo Bellão.

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Bellão, técnico do time sub-20, foi nomeado interino para o trabalho de transição enquanto o Glorioso não anuncia um novo nome para o cargo. Prestigiado internamente, o treinador, de apenas 39 anos, tem a missão de vencer. Apenas. Isso do jeito que der.

Respaldado, Rodrigo Bellão faz um trabalho muito bem visto nas categorias de base com os jovens. Campeão carioca em 2025 e com campanha até as quartas de final na Copinha deste ano, esta não será a primeira aparição representado o grupo principal na atual temporada.

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Com grupo formado majoritariamente por jogadores do elenco sub-20, Bellão comandou o Botafogo na vitória na estreia no Campeonato Carioca, por 1 a 0, sobre a Portuguesa, e na derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1 logo em seguida. Apesar do revés, atuações elogiadas por torcedores, que apontaram também um modelo de jogo que vai de encontro ao que deseja o projeto.

Rodrigo Bellão é o técnico interino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Bellão no Botafogo

Assim como na base, os jovens representando o plantel principal jogaram de forma interessante. Um Botafogo ofensivo, que valoriza a posse de bola, explora bem a profundidade e joga pro aproximação para dificultar a marcação em seu balanço defensivo. Além disso, o treinador já está inserido no planejamento e sabe como extrair o melhor de cada peça.

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Na Libertadores, no duelo de ida com o Nacional Potosí, na Bolívia, Bellão viajou primeiro com grupo de promessas para período de adaptação à altitude de cerca de 4 mil metros. Dicas, acompanhamento e estudo.

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SAF no mercado

Com pressa para um novo treinador, o Botafogo vê novamente em John Textor a centralização para escolha do novo comandante. Nomes agradam, mas, até o momento, conversas não evoluíram. Há, de praxe, período de entrevistas quanto a estilo de jogo e análise sobre encaixe com o elenco. A tendência é que o Botafogo vá com Rodrigo Bellão enfrentar o Athletico-PR, enquanto um novo nome é escolhido.

Chegando após vitória fora de casa sobre o Bragantino, ainda com Martín Anselmi à beira do gramado, o Botafogo soma apenas seis pontos na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro e liga o alerta pela recuperação. A equipe abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação, tendo ainda outro jogo atrasado a ser disputado, este contra o Vitória.

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