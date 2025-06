Um dos grandes craques da temporada campeã do Botafogo, Thiago Almada brilhou com a camisa alvinegra em 2024. Após escrever seu nome na história, o campeão do mundo em 2022 se transferiu para o Lyon. Desta vez, o argentino pode estar dando mais um passo na sua carrera; o Benfica, que joga no Mundial de Clubes, estaria em negociação com a equipe francesa pelo meio-campista.

Segundo o jornal português "A BOLA", o Benfica já vem namorando uma possível chegada de Thiago Almada há um tempo. Entretanto, a única coisa que separa o clube e o jogador de um casamento seria o valor pedido pelo. O clube gerido por John Textor, dono do Botafogo, estaria pedindo cerca de 40 milhões de euros (cerca de R$ 254 milhões).

Almada e John Textor, dono do Botafogo, em anúncio do jogador no Lyon (Foto: Divulgação/Lyon)

Entretanto, conforme noticiado pelo portal, o Benfica não estaria disposto a pagar esse valor. A esperança dos encarnados seria que o empresário dono do Botafogo abaixasse suas exigências. Além disso, a equipe também estaria disposto a envolver outro jogador no negócio. Deste jeito, Gianluca Prestianni seria uma das possíveis moedas de troca. O argentino desperta interesse de equipes da América do Sul e da Europa.

Negociações entre Benfica e Almada estariam avançadas

Apesar de uma negociação complicada, a fase já estaria adiantada. Segundo o jornal A BOLA, o Benfica tem uma grande vantagem no negócio: a vontade de Thiago Almada de jogar em Lisboa. Otamendi, companheiro de Almada na Argentina, teria dado conselhos ao jogador. Enzo Fernández, também companheiro de seleção, passou pelo Benfica e pode ter dado indicações ao ex-jogador do Botafogo.

A principal motivação para a contratação do jogador seria para repor a saída a do ídolo Ángel Di María, que está de saída para o Rosário Central, da Argentina. Além disso, outra principal motivação, só que desta vez para Thiago Almada, seria a possibilidade de disputar a Champions League.

