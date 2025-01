Um das principais saídas do Botafogo para a temporada é Thiago Almada. O argentino já chegou ao futebol brasileiro com data marcada para sair, e se confirmou. Depois de conquistar o Brasileirão e a Libertadores, o meia se apresentou, nesta sexta-feira (10), ao Lyon, da França, e finalmente, se despediu do Alvinegro nas redes sociais.

O jogador chegou ao Glorioso como a maior contratação do futebol brasileiro e como uma promessa. Apesar de ter sido campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, o jovem de 23 anos estava na MLS com ainda muito para mostrar. O clube pagou cerca de R$ 136,9 milhões para tirar o jogador do Atlanta United e fechar vínculo de cinco anos. Mas o investimento valeu a pena.

Desde que chegou ao clube, o Botafogo se tornou o melhor time do Brasil e da América, com influência do jogador. Mesmo que os números pareçam não transmitir a importância de Almada, o impacto no desempenho do time fala por si só. Os valores recebidos pela conquista da Libertadores e Brasileirão foram suficientes para devolver ao Glorioso o investimento no meia e em Luiz Henrique - R$ 253 milhões em premiações contra R$ 244 milhões gastos na dupla.

Nas redes sociais, o jogador agradeceu o apoio dos torcedores e afirmou que será para sempre um torcedor do Glorioso.

– Torcida do Botafogo, obrigado por todo esse tempo incrível e por todo o carinho que recebi! Agradeço ao clube pela oportunidade de defender essa camisa, ao staff e aos meus companheiros por todo apoio! Foi incrível conquistar a Libertadores e o Brasileirão com vocês, esses momentos sempre estarão em minha memória, e farei parte de vocês para sempre. Agora é hora de seguir em frente com um novo desafio, mas saibam que ganharam um torcedor para a vida toda! 🤍🖤

Confira publicação

Impacto de Almada no Botafogo

Thiago Almada passou 16 dos 17 jogos pelo Brasileirão invicto. A única derrota, foi em sua partida de estreia com a camisa alvinegra: contra o Juventude, em julho. Ao todo, são 25 jogos e apenas três derrotas com o meia em campo - as outras duas foram contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e no jogo de volta da semifinal da Libertadores diante do Peñarol.

Confira os números do jogador no Brasileirão:



⚔ 17 jogos (1 derrota)

⚽ 1 gol

🅰️ 2 assistências

🔑 44 passes decisivos (3º da liga!)

↗ 82% acerto no passe longo (2º da liga!)

👣 1.104 ações com a bola (2º do time!)

💨 25 dribles certos (2º do time)

🧲 15 posses ganhas no ataque (3º da liga!)

🦾 79 bolas recuperadas (2º do time!)

