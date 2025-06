Árbitro de Boca x Benfica vai apitar Botafogo x Atletico de Madrid

A partida decisiva entre Botafogo x Atlético de Madrid, pela última rodada do Grupo B ganhou um mais ingrediente especial. Ele se trata do árbitro César Ramos Palazuelos, de 41 anos, que foi selecionado pela Fifa para apitar o duelo que será disputado no estádio Rose Bowl, nesta segunda-feira (23), às 16h (horário de Brasília).

Vale lembrar que o árbitro mexicano apitou o empate entre Benfica e Boca Juniors por 2 a 2, na primeira rodada em que expulsou três jogadores. Ander Herrera e Figal pelo lado do Xenizes e o atacante Andrea Belotti dos Encarnados.

Além disso, durante uma das expulsões Cesár Ramos mostrou a imagem da Virgem de Guadalupe, santa popular no México. Isso aconteceu quando ele expulsou o zagueiro Figal por entrada dura em Florentino Luís no final do empate entre as duas equipes na estreia.

A partida entre as duas equipes envolve briga por classificação na chave descrita como sendo o "grupo da morte" da competição. O Botafogo leva vantagem no saldo de gols e pode perder por até dois gols de diferença para se classificar para o mata-mata.

Confira a equipe de arbitragem de Botafogo x Atlético de Madrid abaixo:

Árbitro: César Ramos (MEX)

Assistente 1: Alberto Morín (MEX)

Assistente 2: Marco Bisguerra (MEX)

4º árbitro: Gustavo Tejera (URU)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

AVAR: Erick Miranda (MEX)

AVAR2: Tatiana Guzmán (NCA)

Árbitro da estreia da Seleção na Copa de 2018

Cesár Ramos foi muito criticado pela imprensa argentina por conta de sua atuação na vitória do Real Madrid sobre o Grêmio por 1 a 0, na final da agora Copa Intercontinental de 2017. Além disso, o mexicano também apitou a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, que foi disputada na Rússia, quando a Amarelinha empatou com a Suiça por 1 a 1.