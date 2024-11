Nesta sexta-feira (15), a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) do futebol francês decidiu pelo rebaixamento do Olympique Lyonnais para a segunda divisão da França na próxima temporada. Além disso, o clube fica proibido de contratar na próxima janela de transferências se não melhorar a sua situação financeira. O dono do Lyon é John Textor, também mandatário da SAF do Botafogo.

Em recente comunicado de imprensa, o clube francês apresentou uma dívida financeira de 505,1 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões na cotação atual) e expressou as dúvidas de seus auditores que consideram “emitir a impossibilidade de certificação das contas corporativas e consolidadas do Eagle Football Group”.

– Estou confiante nos nossos números. Nunca posso ter confiança na forma como órgão regulatórios olham essas coisas. Acredito que a DNCG é independente de algumas pressões, mas temos muitos inimigos, dentro da direção da liga. - afirmou o empresário americano após audiência.

Segundo a imprensa francesa, a perda de receitas elevou a dívida da Eagle a 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões). Por isso, a DNCG esperava que os dirigentes do Lyon apresentassem garantias financeiras de, pelo menos, 100 milhões de euros (R$ 610 milhões) para a atual temporada.

O Botafogo poderia ajudar na situação financeira do clube francês em 2025. Segundo veículos de imprensa da França, uma possibilidade de garantia por parte do Lyon é o compromisso de vender jogadores dos clubes que fazem parte do portifólio da Eagle Football, como o Botafogo. Outra solução seria John Textor vender suas ações do Crystal Palace, da Inglaterra, onde tem 45% de participação.

