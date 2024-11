Ex-Botafogo brilha em clássico e é eleito melhor em campo na liga francesa

Ex-goleiro do Botafogo e com passagem pela Seleção Brasileira, Lucas Perri foi eleito o melhor em campo no clássico entre Lyon e Saint-Étiene, pela 11ª rodada da Ligue 1. Apesar do gol do triunfo ter sido marcado por Alexandre Lacazette, o brasileiro realizou seis defesas e ajudou a garantir os três pontos na tabela. O time de John Textor é o atual quinto colocado no Campeonato Francês, com 18 pontos.

Uma das defesas do ex-Botafogo, na reta final do jogo no Groupama Stadium, foi decisiva para a definição do placar. Após a vitória como protagonista, Lucas Perri revelou a emoção em vencer o primeiro dérbi da carreira:

— É um sentimento incrível vencer meu primeiro dérbi. Estou muito feliz. Houve uma verdadeira comunhão entre todos... jogadores, comissão técnica e torcedores. A atmosfera foi incrível, e isso nos ajudou a conquistar a vitória. Controlamos melhor o jogo no primeiro tempo. No segundo, fomos obrigados a defender mais.

Lucas Perri, ex-jogador do Botafogo, em ação pelo Lyon contra o Saint-Étiene (Foto: Reprodução/Instagram)

Na segunda temporada com a camisa do Lyon, Lucas Perri tem ganhado cada vez mais espaço na equipe francesa. Em 2024-25, são 15 partidas disputadas, sendo seis delas sem ter sido vazado. Em 2023-24, o brasileiro, que chegou do Botafogo junto de Adryelson por cerca de R$ 36,6 milhões, era escolhido para agarrar apenas nas partidas da Copa da França, competição em que o clube chegou até a decisão, mas foi derrotado pelo PSG. Antes dono da posição, o português Anthony Lopes perdeu espaço no clube.

O próximo compromisso do Lyon, que briga por uma vaga na Champions League, é contra o Reims, no dia 23 de novembro, pela 12ª rodada da Ligue 1.

