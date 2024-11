Real Madrid deve anunciar astro do Bayern de Munique em janeiro, diz jornal

O Real Madrid está muito próximo de fechar com um dos principais jogadores do Bayern de Munique. De acordo com o jornal espanhol "Marca", Alphonso Davies, lateral canadense, está apenas esperando a virada do ano para firmar um pré-contrato com o time merengue. O contrato do jogador com os Bávaros vai até junho de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Novo treinador do Manchester United se declara: ‘Estou onde deveria estar’

O "namoro" entre as partes é uma realidade há meses. Na janela de transferências passada, o Real Madrid iniciou conversas para a contratação, porém as pedidas do Bayern afastaram o acordo em um primeiro momento. A partir daí, a tática merengue foi esperar o tempo de contrato passar para que, nos últimos seis meses de vínculo, ficasse livre para assinar com o jogador de graça, via pré-contrato, em moldes parecidos com a assinatura de Mbappé.

Carlo Ancelotti está no comando do Real Madrid desde 2021 (Foto: Sergei GAPON / AFP)

Os meses passaram e, ao que tudo indica, a negociação deve acontecer. O desejo de Davies é assinar com o Real Madrid desde que os merengues entraram em contato pela sua assinatura na janela passada, e não mudou de postura: ele não quer renovar o vínculo com o Bayern de Munique e enxerga o Santiago Bernabéu como o único destino.

continua após a publicidade

O Bayern de Munique, inclusive, já apresentou uma proposta final de renovação de contrato, rejeitada. O veículo espanhol ainda afirma que Barcelona e Manchester United, cientes da insatisfação do defensor no futebol alemão, apresentaram propostas. Os espanhóis, pelo fator Hansi Flick, e os ingleses, com as altas cifras do bilionário Jim Ratcliffe. Nada feito: Davies quer jogar pelo Real Madrid.

Dessa forma, a tendência é que Davies reforce o Real Madrid no meio de 2025, ou seja, no final da temporada europeia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional