Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 06/11/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

O Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 no Nilton Santos, em clássico válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Com gols de Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos, o Glorioso desfilou em campo e garantiu mais três pontos de vantagem na liderança. Após a partida, o dono do Botafogo, John Textor, falou sobre a possibilidade de manter o camisa 7 e Thiago Almada no clube para a próxima temporada.

Não é segredo que a chegada do argentino Thiago Almada e de Luiz Henrique, dois dos maiores investimentos do Botafogo nesta temporada, teria seus dias contados. Os jogadores acertaram com o Alvinegro com contrato apenas até dezembro, e em janeiro, podem fazer suas malas para a Europa, como uma cláusula já prevista no contrato.

Porém, ambos se adaptaram rapidamente à equipe de Artur Jorge, e em pouco tempo, se tornaram titulares e peças essenciais para o desenvolvimento o time nesta temporada. Com eles, o Botafogo tem a chance de conquistar o Brasileirão e a Libertadores em um intervalo de semanas. Questionado pelo Lance! se há alguma intenção de mantê-los para 2025, Textor deixou claro que a decisão é 100% dos jogadores.

– Bem, os jogadores que vêm para este clube, e os jogadores que vêm para o Eagle (Football), nós dissemos que você tem que ser um campeão para os jogadores, antes que você possa ser um campeão para os torcedores. Se você desenvolver uma reputação na comunidade de jogadores por cuidar de seus caminhos de carreira, então você vai ter mais jogadores, melhores jogadores. Então, meu acordo com esses caras é que eles decidem quanto tempo eles querem ficar, se eles gostam de jogar aqui, se eles precisam ir para a Europa. Mas para esses jogadores, nós sabemos que tem um momento perfeito para ir para a Europa, E eu suspeito que a Europa vai chamá-los muito cedo.

Apesar de deixar a decisão nas mãos dos jogadores, o empresário revelou que os jogadores gostam de jogar no Botafogo, e que podem optar pela decisão de permanecerem no clube para o próximo ano.

– Mas eu sei que eles estão gostando aqui. Esta foi a temporada mais incrível, e eu espero que continue assim para os próximos meses. Então eles vão me dizer o que eles querem fazer. É um clube muito raro para dizer que é para os jogadores decidirem, mas é assim que estamos construídos. Então vamos ver o que eles querem fazer.

Há cerca de quatro meses, Textor chegou a confirmar a ida de Almada para o Lyon, da França, em janeiro. Mas, com o sucesso da temporada do Botafogo, os planos podem mudar até o fim de 2024. Um fato a favor seria a falta de espaço para estrangeiros no clube francês, que já bateu no teto.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (9), contra o Cuiabá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 16h30m (de Brasília). O Glorioso visa aumentar a vantagem e se consolidar no topo da tabela.

