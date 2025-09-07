"Fracasso", "abatido", "fazendo fortuna" e "problema" são alguns dos termos usados pelo jornal espanhol As para descrever a ex-sensação da Premier League Raheem Sterling, atualmente no Chelsea. Contratado em 2022 pelo time inglês, o atacante não tem tido o desempenho esperado e se tornou uma situação delicada para os Blues também pelo lado financeiro: por 1.3 milhão de libras (o equivalente a 9.4 milhões de reais mensais), é o maior salário do elenco e tem contrato até 2027.

continua após a publicidade

Sterling fez toda a sua carreira na Premier League: passou por Liverpool, Manchester City – onde mais fez sucesso –, e Arsenal, por empréstimo, quando já havia se transferido para o Chelsea. A publicação destaca o valor de 56 milhões de euros (mais de 355 milhões de reais, na cotação atual) pagos pelos Blues ao City, apesar de "não se parecer em nada" com aquele jogador que, ao longo de sete temporadas, brilhou sob o comando de Pep Guardiola.

Na última temporada, visando uma recuperação, o ponta foi emprestado ao Arsenal, mas também não se encaixou: fez apenas um gol em 28 jogos pelos Gunners e retornou ao Chelsea. Fora dos planos do treinador Enzo Maresca, o atleta foi considerado como negociável pelo clube nesta janela de transferências e teria recebido ofertas lucrativas de times da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, mas as recusou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sterling em ação pelo Chelsea na temporada 2023/24 (Foto: Reprodução/Instagram)

🏆 Títulos de Sterling, atacante do Chelsea, da Premier League

O atacante, que foi para a Copa do Mundo de 2022 pela Inglaterra, já participou das conquistas de 11 títulos na carreira, todas pelo Manchester City. Foram elas: quatro Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22), uma Copa da Inglaterra (2018/19), cinco Copas da Liga Inglesa (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21) e uma Supercopa da Inglaterra (2019/20).

continua após a publicidade

Em 2014, quando atuava pelo Liverpool, levou o troféu de Golden Boy, prêmio individual que coroa o melhor jogador sub-21 atuante na Europa.