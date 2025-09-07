Guardiola revela maior erro que cometeu no Manchester City: ‘Não podia deixá-lo sair’
Treinador afirmou que deveria ter deixado o ex-jogador Jesús Navas mais tempo no clube
O técnico Pep Guardiola revelou durante o documentário "A despedida de Txiki", que homenageava Txiki Begiristain, que deixou o cargo de diretor de futebol do Manchester City em julho deste ano, qual foi seu maior erro durante a passagem pelo clube inglês. O treinador espanhol afirmou que deveria ter deixado o ex-jogador Jesús Navas mais tempo no clube.
— Jesús Navas deveria ter ficado mais tempo conosco (no Manchester City) — afirmou Guardiola.
Ídolo do Sevilha, o lateral-direito Jesús Navas chegou ao Manchester City em 2013, e ficou até a temporada 2016/17, época que marcou a chegada de Guardiola no comando do clube. Ele se aposentou no final do ano passado e foi aclamado pela torcida espanhola. Na carreira, vestiu apenas as camisas do Sevilha, Manchester City e seleção espanhola.
Nas duas passagens pelo Sevilla (2003-2013 e 2017-2024), Navas ajudou o time a ganhar quatro títulos da Liga Europa (2005/06, 2006/07, 2019/20 e 2022/23), uma Supercopa da Uefa (2006), duas Copas do Rei (2006/07 e 2009/10) e a Supercopa da Espanha de 2007. Além de recordista de títulos pelo clube, Jesús somou mais de 700 jogos pela equipe espanhola.
Jesús Navas pelo Manchester City
Pelo Manchester City, Navas jogou durante quatro temporadas, sendo transferido por cerca de 25 milhões de euros. O defensor espanhol teve papel importante na conquista dos títulos da Premier League e Copa da Liga Inglesa 2013/14. Ele conquistou o mesmo título em 2016, a final em que os Cityzens venceram o Liverpool na disputa de pênaltis.
Antes jogando como meia direita, foi sob o comando de Guardiola no City que Navas, por um emergencial, passou a atuar na lateral. Durante a temporada 2016-17, por conta da lesão de Sagna, Guardiola precisou improvisar o setor defensivo.
