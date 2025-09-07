menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Guardiola revela maior erro que cometeu no Manchester City: ‘Não podia deixá-lo sair’

Treinador afirmou que deveria ter deixado o ex-jogador Jesús Navas mais tempo no clube

Guardiola comandará o Manchester City na disputa do Mundial de Clubes (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraPep Guardiola, técnico do Manchester City (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/09/2025
13:15
  • Matéria
O técnico Pep Guardiola revelou durante o documentário "A despedida de Txiki", que homenageava Txiki Begiristain, que deixou o cargo de diretor de futebol do Manchester City em julho deste ano, qual foi seu maior erro durante a passagem pelo clube inglês. O treinador espanhol afirmou que deveria ter deixado o ex-jogador Jesús Navas mais tempo no clube.

— Jesús Navas deveria ter ficado mais tempo conosco (no Manchester City) — afirmou Guardiola.

Ídolo do Sevilha, o lateral-direito Jesús Navas chegou ao Manchester City em 2013, e ficou até a temporada 2016/17, época que marcou a chegada de Guardiola no comando do clube. Ele se aposentou no final do ano passado e foi aclamado pela torcida espanhola. Na carreira, vestiu apenas as camisas do Sevilha, Manchester City e seleção espanhola.

Nas duas passagens pelo Sevilla (2003-2013 e 2017-2024), Navas ajudou o time a ganhar quatro títulos da Liga Europa (2005/06, 2006/07, 2019/20 e 2022/23), uma Supercopa da Uefa (2006), duas Copas do Rei (2006/07 e 2009/10) e a Supercopa da Espanha de 2007. Além de recordista de títulos pelo clube, Jesús somou mais de 700 jogos pela equipe espanhola.

Apresentação Jesus Navas no Manchester City (Foto: Divulgação)
Apresentação de Jesús Navas no Manchester City (Foto: Divulgação)

Jesús Navas pelo Manchester City

Pelo Manchester City, Navas jogou durante quatro temporadas, sendo transferido por cerca de 25 milhões de euros. O defensor espanhol teve papel importante na conquista dos títulos da Premier League e Copa da Liga Inglesa 2013/14. Ele conquistou o mesmo título em 2016, a final em que os Cityzens venceram o Liverpool na disputa de pênaltis.

Antes jogando como meia direita, foi sob o comando de Guardiola no City que Navas, por um emergencial, passou a atuar na lateral. Durante a temporada 2016-17, por conta da lesão de Sagna, Guardiola precisou improvisar o setor defensivo.

