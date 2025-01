Mais próximo do que nunca dos seus colegas do Real Madrid, Vini Jr promoveu um encontro com os jogadores na sua casa em La Moraleja para selar essa amizade. Porém, algumas ausências de peso na reunião chamaram atenção como Güler, Vallejo e, principalmente, Endrick.

A ausência de Endrick e dos outros que faltaram a reunião foi justificada para o anfitrião Vini, conforme informa o jornal internacional AS. Além de todos os jogadores do elenco principal, o ídolo merengue Sérgio Ramos também esteve presente.

Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024 (Foto: Mohamed Farag/Fifa)

O jantar na casa de Vini foi dominado por um ótimo clima de união e amizade e todos ficaram impressionados com o fato do brasileiro ter dado a cada um deles uma mala Louis Vuitton, após conquistar o prêmio The Best.

O Real Madrid entrará em campo hoje (29) novamente sem a presença de Vini Jr., que recebeu o segundo amarelo e não disputa a última rodada da Champions League.