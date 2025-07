O legado da família Silva no futebol europeu continua. Nesta sexta-feira (18), o jovem Isago Silva, filho do zagueiro e ídolo do Fluminense, Thiago Silva, assinou seu primeiro contrato com o Chelsea, da Inglaterra. O defensor de 16 anos, que já estava nas categorias de base do clube desde 2023, firmou um contrato de bolsa de estudos com duração de cinco anos.

O acordo, segundo o clube inglês, marca o início oficial da "jornada de Isago no futebol em tempo integral".

'Nosso coração transborda de orgulho'

A conquista do jovem foi celebrada com muita emoção pelos pais. Em uma postagem conjunta no Instagram, Thiago Silva e sua esposa, Belle Silva, comemoraram o novo passo na carreira do filho.

— Ver você conquistando seus sonhos é a nossa maior alegria. Nosso coração transborda de orgulho por ver você começando essa caminhada. Que cada passo seja iluminado e cheio de oportunidades! Estaremos sempre aqui torcendo por você — escreveram.

Isago Silva assina seu primeiro contrato com o Chelsea. (Foto: Reprodução / Chelsea)

Quem é Isago Silva, filho de Thiago Silva que assinou com o Chelsea?

Descrito pelo próprio Chelsea como um "defensor taticamente inteligente e versátil", Isago atua tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo. Ele chegou ao clube inglês na categoria Sub-13 e foi peça-chave na conquista da Premier League Floodlit Cup Sub-15.

Na última temporada, além de ser um jogador importante no time Sub-16, ele fez sua estreia na equipe Sub-18 contra o Leicester, onde, segundo o clube, "mostrou inteligência e compostura".

