Futebol Internacional

Jogo do Liverpool na Premier League é paralisado por suposto caso de racismo

Semenyo, do Bournemouth, reclamou de torcedor nas arquibancadas

Anthony Taylor conversa com treinadores de Liverpool e Bournemouth após suposto caso de racismo
imagem cameraAnthony Taylor conversa com treinadores de Liverpool e Bournemouth após suposto caso de racismo (Foto: Paul Ellis/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
16:59
A estreia do Liverpool na Premier League foi paralisada na etapa inicial por conta de um suposto caso de racismo contra Semenyo, do Bournemouth. Por volta dos 29 minutos, o árbitro Anthony Taylor conversou com os dois treinadores e com o delegado da partida, que fez diversas anotações em um bloco.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o repórter Peter Drury, da Sky Sports, Semenyo foi quem chamou atenção para o caso de racismo vindo de um torcedor do Liverpool nas arquibancadas de Anfield. Nas redes sociais, vídeos mostram o suposto momento em que o lateral-direito do Bournemouth foi vítima de uma pessoa em cadeira de roda.

No entanto, Anthony Taylor não utilizou o protocolo definido pela Fifa de fazer um "X" com os braços indicando um suposto caso de racismo. A partida foi retomada após as conversas com os treinadores de Liverpool e Bournemouth, mas também com jogadores de ambas as equipes.

Antes do reinício do jogo, Semenyo foi consolado por atletas do Liverpool e do Bournemouth após o suposto caso de racismo. Até o fim do primeiro tempo, o torcedor dos Reds não havia sido retirado de Anfield.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Lateral do Bournemouth, Semenyo foi vítima de suposto caso de racismo em jogo contra o Liverpool
Lateral do Bournemouth, Semenyo foi vítima de suposto caso de racismo em jogo contra o Liverpool (Foto: Paul Ellis/AFP)

