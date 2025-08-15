A estreia do Liverpool na Premier League foi paralisada na etapa inicial por conta de um suposto caso de racismo contra Semenyo, do Bournemouth. Por volta dos 29 minutos, o árbitro Anthony Taylor conversou com os dois treinadores e com o delegado da partida, que fez diversas anotações em um bloco.

Segundo o repórter Peter Drury, da Sky Sports, Semenyo foi quem chamou atenção para o caso de racismo vindo de um torcedor do Liverpool nas arquibancadas de Anfield. Nas redes sociais, vídeos mostram o suposto momento em que o lateral-direito do Bournemouth foi vítima de uma pessoa em cadeira de roda.

No entanto, Anthony Taylor não utilizou o protocolo definido pela Fifa de fazer um "X" com os braços indicando um suposto caso de racismo. A partida foi retomada após as conversas com os treinadores de Liverpool e Bournemouth, mas também com jogadores de ambas as equipes.

Antes do reinício do jogo, Semenyo foi consolado por atletas do Liverpool e do Bournemouth após o suposto caso de racismo. Até o fim do primeiro tempo, o torcedor dos Reds não havia sido retirado de Anfield.

