Vini Jr manda recado para Jorginho, novo reforço do Flamengo

Jorginho, primeiro reforço do Flamengo para o novo Mundo de Clubes, recebeu mensagem de apoio de Vini Jr. nas redes sociais nesta terça-feira (20). O atacante do Real Madrid, revelado pelo clube carioca, comentou em uma publicação do meio-campista recém-contratado.

A interação aconteceu em uma publicação recente do, até em então, jogador do Arsenal. Em um vídeo publicado, Jorginho se despediu do Emirates Stadium. No último domingo (18), o clube londrino venceu o Newcastle por 1 a 0, pela última partida dentro de casa da Premiere League de 2024/25.

Na aba de comentários da publicação, o Vini Jr desejou boas-vindas ao novo reforço do clube carioca: "Te esperamos no MENGO!!!!". O ítalo-brasileiro assinou pré-contrato com o Flamengo e tem previsão de chegada ao novo clubo para junho deste ano.

Planos do Flamengo

A chegada do novo meia ao elenco é um movimento da diretoria rubro-negra para reforçar o time diante da disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa. O Flamengo é um dos times brasileiros que irão disputar o torneio. Além dele, Fluminense, Palmeiras e Botafogo são os outros representantes nacionais.

A equipe da Gávea se encontra no Grupo D, junto com Chelsea (ING), Espérance de Tunis (TUN) e o vencedor do confronto entre América do México e LA FC (EUA). A primeira edição da nova competição será disputada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

