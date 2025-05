Em testemunho, Vini Jr diz que temeu pela vida ao ver boneco pendurado

Nesta segunda-feira (19), Vini Jr prestou depoimento sobre o episódio no qual um boneco com sua camisa foi pendurado pelo pescoço em um viaduto perto da cidade desportiva de Valdebebas por torcedores do Atlético de Madrid. No testemunho, Vini Jr afirmou que ficou com medo do que poderia acontecer com ele ou sua família. A ameaça aconteceu nas vésperas de um clássico entre os rivais de Madrid em 2023.

Na audiência, que contou com depoimento antecipado tendo em vista o calendário do Real Madrid para o resto da temporada, o brasileiro ainda contou que as ameaças foram motivadas por sua cor de pele. Quatro pessoas foram presas suspeitas do caso.

— Foi um dia muito triste para mim. Eu não sabia o que ele (o boneco pendurado) queria dizer, se eu e minha família estávamos em perigo — afirmou Vini Jr, segundo a agência "EFE".

O julgamento dos quatro suspeitos começa no dia 16 de junho e terá o testemunho de Vini Jr prestado nesta segunda-feira (19) como prova no Tribunal Provincial de Madri. A acusação é de crime contra os direitos fundamentais e as liberdades públicas na forma de um crime contra a dignidade, a integridade moral e de ameaça incondicional.

Entenda o caso das ameaças à Vini Jr

Vini Jr em ação no clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

Em partida válida pelas quartas de final da Copa do Rei de 2023, Vini Jr, que é um dos principais alvos da torcida do Atlético de Madrid, foi alvo do episódio em questão no dia 26 de janeiro, às vésperas do clássico com o Real Madrid. O Ministério Público identificou membros da torcida do Atleti perto da ponte onde o boneco foi pendurado, o que desencadeou na investigação que vai acontecer até junho. Os réus são acusados de "crime contra os direitos fundamentais e as liberdades públicas na forma de um crime contra a dignidade".

