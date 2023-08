O QUE VEM POR AÍ?

Desde a chegada de Messi, o Inter Miami está vivendo um verdadeiro conto de fadas. A presença do astro argentino não apenas elevou a qualidade do jogo da equipe, mas também resultou na conquista da Leagues Cup, no último sábado (19). Agora, o camisa 10 e seus companheiros estão mais perto de disputar outra final, porém, para alcançar essa meta, precisarão eliminar o Cincinnati nesta semifinal da Copa dos Estados Unidos, em um jogo único. Na fase anterior, o Inter Miami despachou o Birmingham Legion, por 1 a 0. A equipe está determinada a manter o ótimo desempenho e seguir em busca de mais um título.



