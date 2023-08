Aproveitando o aporte do Fundo de Investimento Público local, o Al-Nassr conseguiu comprar um trio de meio-campistas vindos do Velho Continente. Além de Otávio, a diretoria já havia fechado com Marcelo Brozovic e Seko Fofana para o centro do esquema de Luís Castro, português que deixou o Botafogo. A porta aberta por Cristiano Ronaldo em 2023 também foi atravessada por Alex Telles e Sadio Mané, e pode ser cruzada também pelo zagueiro Aymeric Laporte, campeão da última Champions League com o Manchester City.