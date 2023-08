!NOITE HISTÓRICA! Messi foi campeão da Leagues Cup com o Inter Miani após seu time vencer o Nashville nos pênaltis por 10 a 9 (depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal), neste sábado (19), no estádio Geodis Park. O craque argentino fez um golaço para o time da Flórida, mas Picault empatou para os donos da casa. Depois de muita emoção nas penalidades, o clube de David Beckham conquistou seu primeiro título. O troféu também faz se Messi o jogador com mais conquistas na história do futebol, com 42 no total.