- Guardiola vem sofrendo com uma severa dor nas costas há algum tempo e viajou a Barcelona para uma cirurgia de emergência realizada pela doutora Mireia Illueca. A cirurgia foi bem-sucedida, e Pep agora se recuperará e reabilitará na Catalunha. Todos no Manchester City desejam a ele uma rápida recuperação e esperam vê-lo de volta a Manchester em breve - informou a diretoria do clube.