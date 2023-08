- O jogador sofre de duas lesões no quadríceps direito, ambas no músculo quadríceps femoral. A primeira é uma lesão miofascial da parte próxima, com sintomas de grau baixo que deve ser debelada até final da semana. A segunda é uma lesão que afeta a porção distal do tendão, com um edema que rodeia este tendão. A estrutura parece parcialmente afetada. Para esta segunda lesão o tempo estimado de recuperação é de quatro semanas, desde a data em que o jogador chegou ao nosso clube (19 de agosto de 2023). Vamos seguir a evolução das duas lesões diariamente e verificaremos no dia 28 de agosto, através de uma ressonância magnética, como ambas evoluíram - afirma um documento que o diário teve acesso.