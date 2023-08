Neymar foi anunciado na última semana pelo Al-Hilal e receberá 320 milhões de euros (o equivalente a R$ 1,7 bilhão), em um contrato que durará até o fim do primeiro semestre de 2025. A intenção do jogador é, ao fim do vínculo, retornar ao alto escalão do futebol europeu para disputar uma liga de alto nível e se manter em evidência para a disputa da Copa do Mundo de 2026.