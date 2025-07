Copa América Feminina 2025: saiba tudo sobre o torneio

A Copa América Feminina 2025 é o maior torneio de seleções de futebol feminino da América do Sul. A competição não só define a campeã sul-americana, mas também garante vagas diretas para os Jogos Olímpicos de 2028.

continua após a publicidade

O torneio conta com dez seleções, são elas: Argentina, Chile, Equador, Peru, Uruguai, Bolívia, Brasil, Colômbia, Paraguai e Venezuela. O Brasil é o principal favorito ao título desta edição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Formato da competição

Na fase de grupos, as 10 seleções são divididas em dois grupos (A e B), com 5 equipes em cada. As seleções jogam entre si dentro do grupo, e os 2 melhores classificados de cada grupo avançam para a fase final.

continua após a publicidade

Já na fase final, as 4 seleções classificadas da fase de grupos disputarão as semifinais. As equipes vencedoras das semifinais se enfrentam na final, enquanto as derrotadas jogam a disputa do 3º lugar.

➡️Com Kate Tapia e Linda Caicedo, Colômbia sonha com primeiro título da Copa América Feminina

Seleção feminina comemora gol contra a França. (Foto: Livia Villas Boas / CBF)

Ingressos

Os ingressos para todos os jogos estão disponíveis e podem ser adquiridos no site oficial da CONMEBOL, através do seguinte link: https://copaamerica.com/es/copa-america-femenina-2025/entradas.

continua após a publicidade

Estádios

Estádio Banco Guayaquil

O estádio fica localizado nas dependências do Independiente del Valle e tem capacidade para 12 mil torcedores. Localizado no Pichincha, o espaço tem 2.850 metros de altitude e recebeu a partida de ida da Recopa entre Indepediente Del Valle e Flamengo, em 2023.

Estádio Gonzalo Pozo Ripalda (Chillogallo)

O espaço pertence ao clube Sociedad Deportiva Aucas, de Quito, e consegue receber público de até 18.799 expectadores. O estádio está situado em uma área conhecida como Chillogallo, em Quito.

Onde assistir à competição em cada país

Veja emissoras confirmadas para transmitir o torneio.

Argentina: DSports Bolívia: Tigo Sports Brasil: SporTV Chile: TVN e DSports Colômbia: Caracol Televisión, Canal RCN e DSports Equador: Teleamazonas e DSports Paraguai: Tigo Sports Peru: América TV e DSports Uruguai: TV Ciudad e DSports Venezuela: Televen e DSports Estados Unidos: FS1, FS2, FOX Soccer Plus, ViX, ViX+ e TUDN

Grupos da Copa América Feminina

Grupo A

Equador

Argentina

Chile

Uruguai

Peru

Grupo B

Brasil Colômbia Paraguai Venezuela Bolívia

Confira jogos da fase de grupos

1ª rodada

11 de julho (sexta-feira) - 21h: Equador x Uruguai

12 de julho (sábado) - 18h: Peru x Chile

2ª rodada

15 de julho (terça-feira) - 18h: Uruguai x Argentina

15 de julho (terça-feira) - 21h: Peru x Equador

3ª rodada

18 de julho (sexta-feira) - 18h: Uruguai x Peru

18 de julho (sexta-feira) - 21h: Argentina x Chile

4ª rodada

21 de julho (segunda-feira) - 18h: Argentina x Peru

21 de julho (segunda-feira) - 21h: Chile x Equador

5ª rodada

24 de julho (quinta-feira) - 21h: Equador x Argentina

24 de julho (quinta-feira) - 21h: Chile x Uruguai

➡️Belén Aquino destaca desafios do futebol feminino no Uruguai e projeta Copa América: 'Queremos o pódio'

Maiores campeões da Copa América Feminina