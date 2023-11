LEVE OSCILAÇÃO

A fase do Hoffenheim não está diante do que o Borussia vem vivendo neste começo de temporada. São 18 pontos em nove jogos no Alemão, assumindo a sexta colocação momentaneamente. A equipe poderia estar melhor na competição: o Hoffe venceu seus quatro últimos jogos como visitante - o que pode assustar os aurinegros -, mas perdeu as últimas duas em casa, sendo uma justamente para o Dortmund. Na fase inicial, a equipe venceu o Lübeck por 4 a 1, com direito a virada e dois gols do experiente croata Andrej Kramaric.