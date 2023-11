A equipe da casa é a atual 10ª colocada da tabela da La Liga, com 14 pontos conquistados - quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. Já o time comandado por Diego Simeone ocupa a 3ª posição, com 25 pontos, três a menos que o líder Real Madrid e do Girona, porém com um jogo a menos. Ainda, são oito vitórias, um empate e apenas uma derrota.