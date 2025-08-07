Real Madrid se aproxima de renovação com promessa; veja
Atacante se destacou no Mundial de Clubes e assumiu a camisa 9 merengue
O Real Madrid está encaminhando a renovação de contrato de uma de suas maiores promessas. Os Merengues buscam manter Gonzalo García por mais temporadas após um ótimo desempenho no Mundial de Clubes e os últimos detalhes da extensão de vínculo estão sendo traçados, segundo o "Diario AS".
Com o aumento salarial expressivo alinhado e um ajuste da atual cláusula de rescisão de 50 milhões de euros (R$ 318 milhões na cotação atual), Gonzalo afasta possíveis interessados, que, segundo a publicação, seriam da Premier League. Além disso, o atacante briga por um número icônico. Antes 30, o jovem pode assumir a camisa 9, que pertencia a Kylian Mbappé.
As informações dão conta de que a renovação de Gonzalo García não influnciará no futuro de Endrick, que busca permanecer nos Blancos e se firmar no time de Xabi Alonso. Por serem concorrentes pelos minutos que os descansos ou desfalques de Mbappé e Vini proporcionarão, Gonzalo sai na frente para a temporada 2025/26. Não só pela artilharia no Mundial de Clubes, mas também pela recente lesão do ex-Palmeiras. Endrick ainda se recupera de um problema no tendão que o mantém fora de ação desde maio e seu retorno é esperado para o início de setembro.
Mundial decisivo para valorização de Gonzalo
O crescimento de Gonzalo García aconteceu, de fato, no Mundial de Clubes, quando aproveitou a lesão de Endrick e a gastroenterite de Mbappé. O jovem atacante marcou quatro gols, tornou-se artilheiro do torneio e conquistou a confiança de Xabi Alonso. Um fato interessante é que Gonzalo foi o primeiro jogador a balançar as redes quatro vezes em um Mundial pelo Madrid desde Cristiano Ronaldo.
