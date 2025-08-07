Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi mandou um recado forte ao elenco de Luis Enrique na volta aos treinos. O mandatário demonstrou confiança no plantel e no trabalho que vem sendo desenvolvido e pediu união e coletividade dentro do grupo, segundo o "Le Parisien".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Este é apenas o começo. Precisamos escrever a história ao longo do tempo. O coletivo está acima de tudo. Peço que permaneçam unidos, coletivos e com um jogo voltado para o ataque - determinou Al-Khelaifi.

continua após a publicidade

No início do discurso, Al-Khelaifi parabenizou o elenco do PSG pela grande temporada em 2024/2025. O mandatário classificou o ano como "fantástico" após a história conquista da Champions League e a chegada na final do Mundial de Clubes.

Na quarta-feira (13), o PSG inicia a temporada diante do Tottenham em duelo valendo o título da Supercopa da Uefa, às 16h (de Brasília). Na temporada, a equipe de Luis Enrique também luta para defender os títulos da Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.