Presidente do PSG manda recado forte ao elenco na volta aos treinos

Clube tem jogo decisivo contra o Tottenham na próxima semana

Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi comemora conquista do título da Champions League
imagem cameraPresidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi comemora conquista do título da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
12:27
Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi mandou um recado forte ao elenco de Luis Enrique na volta aos treinos. O mandatário demonstrou confiança no plantel e no trabalho que vem sendo desenvolvido e pediu união e coletividade dentro do grupo, segundo o "Le Parisien".

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

- Este é apenas o começo. Precisamos escrever a história ao longo do tempo. O coletivo está acima de tudo. Peço que permaneçam unidos, coletivos e com um jogo voltado para o ataque - determinou Al-Khelaifi.

No início do discurso, Al-Khelaifi parabenizou o elenco do PSG pela grande temporada em 2024/2025. O mandatário classificou o ano como "fantástico" após a história conquista da Champions League e a chegada na final do Mundial de Clubes.

Na quarta-feira (13), o PSG inicia a temporada diante do Tottenham em duelo valendo o título da Supercopa da Uefa, às 16h (de Brasília). Na temporada, a equipe de Luis Enrique também luta para defender os títulos da Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

Luis Enrique ao lado da taça da Champions League vencida pelo PSG
Luis Enrique ao lado da taça da Champions League vencida pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

