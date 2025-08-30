Premier League é, ano após ano, palco para revelações que logo se tornam protagonistas do futebol mundial. E, segundo uma eleição publicada pelo jornal espanhol Marca, alguns desses jovens já figuram entre os nomes mais valiosos e promissores do planeta. O periódico elegeu as melhores joias do Campeonato Inglês, com um brasileiro na liderança. Veja:

No topo da eleição está o brasileiro Estêvão, contratado pelo Chelsea por 60 milhões de euros. Apelidado de “Messinho” ainda nas categorias de base do Palmeiras, o atacante de apenas 17 anos se destaca pela velocidade, pela habilidade em dribles curtos e pela capacidade de criar jogadas decisivas. Com visão de jogo diferenciada, o garoto já era tratado como uma joia rara antes mesmo de chegar à Europa.

No Chelsea, Estêvão chega com status de estrela em ascensão e a missão de justificar o investimento alto. Para o Marca, ele é o símbolo da nova geração da Premier League, reunindo características de improviso e potência que podem transformá-lo em protagonista já nos próximos anos.

Estevão em ação pelo Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea FC)

Na segunda posição aparece Ethan Nwaneri, do Arsenal, avaliado em 55 milhões de euros. O meio-campista entrou para a história em 2022, ao se tornar o jogador mais jovem a estrear na Premier League, com apenas 15 anos e 181 dias. Desde então, passou a ser acompanhado de perto pelos torcedores dos Gunners e pela seleção inglesa.

Versátil, Nwaneri pode atuar como meia ou ponta e é visto como uma peça capaz de desequilibrar com dribles rápidos e passes criativos. O jornal espanhol destaca sua maturidade precoce e a capacidade de já competir em alto nível, mesmo com idade ainda de base.

Outro nome de destaque é Leny Yoro, que chegou ao Manchester United em julho de 2024, tornando-se um dos jovens defensores mais caros da história. Avaliado em 55 milhões de euros, o francês de 18 anos se consolidou como um dos zagueiros mais promissores do futebol mundial.

Sua principal virtude está na leitura de jogo e na solidez defensiva, sem deixar de lado a qualidade com a bola nos pés. O Marca aponta Yoro como um “líder natural da defesa”, algo que o United buscava desde as saídas de veteranos como Varane.

Arsenal e Tottenham dominam a lista

O Arsenal aparece mais uma vez com Myles Lewis-Skelly, avaliado em 45 milhões de euros. Cria da base londrina e também da seleção inglesa sub-18, o jogador é conhecido por sua polivalência, podendo atuar como volante ou zagueiro pela esquerda. Sua técnica refinada e a capacidade de recuperar bolas o transformam em peça estratégica no elenco de Mikel Arteta.

Entre os destaques do Tottenham estão dois nomes: Lucas Bergvall e Archie Gray, ambos avaliados em 38 milhões de euros.

Bergvall, sueco de 18 anos, chamou a atenção atuando no Djurgårdens IF antes de se transferir para Londres. Considerado um meio-campista moderno, alia força física, inteligência tática e qualidade nos passes, podendo jogar tanto de forma mais defensiva quanto mais avançada.

Gray, por sua vez, é apontado como uma das maiores promessas do futebol inglês. Revelado pelo Leeds United, clube em que seu pai, avô e tio-avô também jogaram, ele foi contratado pelo Tottenham em 2024. Sua versatilidade é uma de suas marcas, já que pode atuar como volante, lateral-direito ou até zagueiro.

Jovens defensores ganham espaço

A lista do Marca também destaca a presença de Jorrel Hato, do Chelsea. Formado no Ajax, o defensor holandês chegou à Inglaterra por mais de 44 milhões de euros e é avaliado em 35 milhões atualmente. Hato se destaca pela velocidade, pelo bom passe e pela segurança defensiva, características que chamaram a atenção dos Blues.

Outro talento do setor defensivo lembrado é Lewis Miley, meio-campista de origem, mas que também cumpre funções defensivas no Newcastle. Nascido em 2006, ele já se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo clube na Premier League, mostrando visão de jogo e maturidade raras para a idade.

No setor ofensivo, além de Estêvão, outro nome que ganhou destaque foi o do grego Stefanos Tzimas, de apenas 19 anos. Formado no PAOK, o atacante foi contratado pelo Brighton & Hove Albion em fevereiro de 2025, mas permaneceu emprestado até o fim da temporada. Reconhecido pela força física e pela capacidade de atuar em espaços curtos, Tzimas é visto como um atacante de estilo moderno.

O Sunderland, tradicional clube do norte da Inglaterra, também tem um representante: Chris Rigg, avaliado em 20 milhões de euros. O meia-atacante se tornou o artilheiro mais jovem da história do clube e também da Copa da Liga Inglesa, ganhando destaque pela maturidade em campo e pela visão de jogo.

Confira a lista do Marca

Estêvão (Chelsea) Nwaneri (Arsenal) Leny Yoro (Manchester United) Myles Lewis-Skelly (Arsenal) Lucas Bergvall (Tottenham) Archie Gray (Tottenham) Jorrel Hato (Chelsea) Stefanos Tzimas (Brighton & Hove Albion) Chris Rigg (Sunderland) Lewis Miley (Newcastle)

