Chelsea anuncia contratação de destaque da Championship

Dewsbury-Hall é anunciado pelo Chelsea (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 11:50 • Londres (ING)

O Chelsea anunciou, na manhã desta terça-feira (2), a contratação de um dos destaques da última edição da EFL Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Kiernan Dewsbury-Hall, de 25 anos, chega em compra junto ao Leicester City, campeão da competição.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em Londres, o meio-campista se reunirá com Enzo Maresca, técnico também tirado dos Foxes após a saída de Mauricio Pochettino. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a transação custou 30 milhões de euros (R$ 179 milhões na cotação atual). O vínculo terá duração até o final do primeiro semestre de 2030.

- É maravilhoso estar aqui como um jogador do Chelsea. É um clube que as pessoas crescem assistindo e sonham em jogar um dia nele, então é um privilégio. Estou ansioso para começar e mal posso esperar para mostrar a todos o que posso fazer - afirmou o jogador.

Dewsbury-Hall marcou 12 vezes e concedeu 14 assistências a seus companheiros em 44 jogos na campanha da Championship. Com os números, foi escolhido pelos torcedores do Leicester o melhor jogador do elenco na competição, além de selecionado pela EFL para a seleção do campeonato.

➡️ Benfica manifesta desejo de repatriar João Félix, diz jornal

O meia é a 35ª contratação da era Todd Boehly, que assumiu o posto de dono do clube após a saída do russo Roman Abramovich. Desde a chegada do empresário, em maio de 2022, os Blues já gastaram mais de 1 bilhão de libras esterlinas (valor superior a R$ 7 bilhões na cotação atual).

Dewsbury-Hall, nova contratação do Chelsea, foi um dos destaques da última Championship (Foto: Reprodução)