Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 10:19 • Barcelona (ESP)

O Barcelona se inseriu na briga pela contratação de um dos destaques da Eurocopa de 2024. Trata-se de Nico Williams, craque da Espanha na competição. O jovem jogador, que pertence ao Athletic Bilbao, atraiu o interesse da diretoria catalã após suas atuações a nível continental.

Com um valor de mercado avaliado em 60 milhões de euros (R$ 359,6 milhões na cotação atual), o ponta-esquerda é uma aquisição complicada para os blaugranas. O clube passa por uma crise financeira, com dívidas que ultrapassam a casa de R$ 1 bilhão e uma folha salarial exacerbada.

Por isso, para alcançar o objetivo de contratar Nico, os mandatários já rechaçaram as possibilidades de exercer as opções de compra de jogadores como João Félix e João Cancelo. Além disso, vão tentar vender alguns atletas; a saída do brasileiro Vitor Roque, por exemplo, pode ser uma forma de viabilizar a chegada do basco.

Além do Barcelona, o Arsenal é outro gigante europeu de olho no futebol do atacante. Os Gunners estudam oferecer a quantia total da multa, mas o Bilbao busca fazer jogo duro pela venda.

Em três partidas na Eurocopa de 2024, Nico Williams marcou um gol e deu uma assistência. Além dos vários dribles e muita habilidade demonstrada, criou nove chances de gol e acertou 22 dribles. A Espanha liderou o grupo B - considerado o "grupo da morte" - com nove pontos, além de não tomar conhecimento da Geórgia nas oitavas de final.

