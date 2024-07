Benfica manifesta desejo de repatriar João Félix, diz jornal

João Félix foi campeão de La Liga pelo Atleti (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 10:42 • Lisboa (POR)

O Benfica está de olho na situação de João Félix, do Atlético de Madrid. O atacante, emprestado ao Barcelona na última temporada, retornou ao clube da capital espanhola, mas não faz parte dos planos de Diego Simeone para 2024-25.

Segundo o jornal "Correio da Manhã", o português pode chegar para suprir a saída de Ángel Di María, que não renovou seu vínculo com os Encarnados. Uma possível compra envolveria a aquisição de 50% do passe do atleta.

Apesar disso, a vontade de João era se manter no Barça. Ainda quando atuava pelo Atleti, o jogador chegou a afirmar publicamente que tinha o sonho de jogar na Catalunha - o que gerou uma má recepção por parte de torcedores colchoneros. Sob o comando de Xavi, porém, foram poucas oportunidades como titular, iniciando apenas 24 partidas. Ao todo, fez 44 jogos, com dez gols e seis assistências.

Revelado pelas categorias de base do Benfica, João Félix foi vendido por 120 milhões de euros (R$ 520 milhões à época) em julho de 2019 ao Atleti. Alternando bons e maus momentos, foi campeão de La Liga em 2020-21, mas insatisfações e intrigas com Simeone levaram a empréstimos ao Chelsea e ao Barça.

Com a camisa rojiblanca, são 131 compromissos realizados, com 34 tentos e 18 passes para gol. Caso não seja negociado nesta janela, o atacante seguirá disponível em Majadahonda, já que tem vínculo com o Atlético de Madrid até o fim do primeiro semestre de 2029.

João Félix em ação pelo Benfica em 2019 (Foto: Reprodução/Twitter)