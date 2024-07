Morata define futuro no Atlético de Madrid

Morata em ação pela Espanha (Foto: DAVID RAMOS / POOL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 11:08 • Madri (ESP)

Álvaro Morata, centroavante do Atlético de Madrid, definiu seu futuro na manhã desta terça-feira (2). Tendo recebido propostas de clubes da Arábia Saudita, o espanhol comunicou à diretoria que continuará no clube para 2024-25.

- Eu não imagino o sentimento que é vencer um título com essa camisa... e não vou parar de tentar até conseguir - disse o jogador.

Morata saiu como vilão na queda do Atleti na última Champions, diante do Borussia Dortmund, ao perder um gol cara a cara com o goleiro Kobel. Por isso, a sequência de sua carreira ficou em aberto, já que torcedores fizeram várias críticas pela queda de rendimento na segunda metade da temporada.

O Al-Qadsiah, recém-promovido à primeira divisão da Saudi Pro League, tem feito investimentos pesados. Além de já ter anunciado Nacho, ex-capitão do Real Madrid, os Cavaleiros do Leste fizeram proposta a Álvaro, mas foram negados, principalmente após a insistência do técnico Diego Simeone em manter o atleta em seu elenco.

Com a camisa do Atlético de Madrid, Morata já fez 154 partidas, com 58 gols e 14 assistências. Entretanto, nunca conseguiu erguer uma taça com os rojiblancos; em 2021, estava emprestado à Juventus quando o time conquistou o título de La Liga.