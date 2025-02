Chelsea abre planejamento ao redor de ex-meia do Vasco

Andrey Santos, ex-Vasco, é um dos nomes principais no planejamento do Chelsea para 2025-26. O volante, emprestado pelos Blues ao Strasbourg, tem feito grandes atuações no futebol francês e chamou a atenção do técnico dos ingleses, Enzo Maresca.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o comandante italiano enxerga o central como um dos jogadores-chave para seu esquema tático e modo de montagem da equipe para a próxima temporada. A diretoria londrina está satisfeita com o desenvolvimento no período de empréstimo e não pensa em um novo acordo com prazo de validade.

Andrey foi adquirido pelo Chelsea no começo de 2023, mas não chegou a entrar em campo com a camisa azul. Ao pisar em solo inglês, foi logo negociado com o Nottingham Forest, mas atuou em apenas duas partidas. Logo depois, chegou ao Strasbourg - clube que faz parte do consórcio de Todd Boehly, dono dos Blues - e começou a se firmar entre os titulares.

Na temporada atual, são 20 jogos realizados, com atuações que chamaram a atenção de Maresca. O futebol demonstrado em Grand Est abriu os olhos do time da capital inglesa, que pode transformar o brasileiro em um de seus pilares a partir de 2025-26.

🔢 Chelsea aprovou! Números de Andrey no Strasbourg em 2024-25

⚽ 20 jogos

⌛ 1.764 minutos em campo

🥅 8 gols

📤 1 assistência

✅ 8 vitórias

🟰 5 empates

❌ 7 derrotas

A equipe francesa ocupa atualmente a nona colocação da Ligue 1, com 27 pontos em 20 jogos, e busca subir na tabela para alcançar uma vaga na zona de qualificação continental. A distância para o Lens, sexto na tabela, é de apenas seis pontos.