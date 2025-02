Por que Cristiano Ronaldo não planeja ser treinador?

Cristiano Ronaldo oficialmente entrou na reta final de sua carreira. Nesta quarta-feira (5), o craque completa 40 anos, e de forma inegável, se aproxima do momento de pendurar as chuteiras, mesmo que ainda viva grande momento com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Em entrevistas recentes, muito se questionou sobre o passo seguinte do eterno camisa 7 após deixar o setor ofensivo dos gramados. O astro, pelo visto, ainda não tem claro o que fará, mas sabe o que não fará: ser treinador de futebol.

Questionado por vezes seguidas sobre desempenhar uma função na beira do campo, Ronaldo nega costumeiramente a profissão e justifica através da diferença de gerações.

- Para mim será muito difícil me tornar treinador um dia, porque eu não sou apaixonado pela geração atual. É difícil, principalmente no futebol, porque eles não levam em consideração a nossa experiência. Eles acham que sabem de tudo, acham que o celular, o TikTok e o Instagram serão boas fontes de educação - relatou o lusitano, em entrevista ao canal Rio Ferdinand Presents.

Cristiano Ronaldo de terno e gravata?

No final de 2024, Cristiano declarou ter intenções empresariais e o planejamento de adquirir as ações de um clube, ainda não definido. Na mesma conversa com seu ex-companheiro de Manchester United, o atacante demonstrou ambição dentro da área.

- Eu tenho outras coisas para me preocupar, outro capítulo da minha vida, uma vida de negócios para a qual estou muito empolgado. Será um grande desafio para mim, aprender sobre áreas que eu não conheço, me envolver mais com meus negócios. Creio que será muito bom - completou.

