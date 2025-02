Cristiano Ronaldo ainda mira feitos históricos aos 40 anos

A busca do sempre insaciável Cristiano Ronaldo por novos recordes é inimiga do tempo. O craque ainda tem objetivos por cumprir, mas nesta quarta-feira (5), alcança a marca de 40 anos e vê o relógio girar cada dia mais rápido.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid 'quebra tradição' e parabeniza Cristiano Ronaldo por aniversário de 40 anos

O português, que veste atualmente a camisa do Al-Nassr, chegou a declarar em certo momento de sua trajetória que penduraria as chuteiras exatamente nesta idade. Entretanto, cada vez mais demonstra a sede de cravar seu nome em marcas históricas, e não dá indícios de que se aposentará em um futuro tão próximo.

Por isso, a reportagem do Lance! separou alguns feitos que podem ser realizados pelo astro antes do fatídico dia onde anunciará que não desfilará mais seu futebol nos gramados do mundo. Confira abaixo a lista de "afazeres" restantes.

continua após a publicidade

🤖 Marcas restantes para Cristiano Ronaldo: o milésimo gol

O português se aproxima a cada semana do tento de número mil. Atuando fora dos grandes centros do esporte, Ronaldo vai acumulando bolas na rede na Saudi Pro League e nas competições do continente asiático. Ao todo, em sua carreira, são 923, o que leva a faltarem 77 para o grande objetivo.

Ronaldo chegou há pouco mais de dois anos no Al-Nassr e tem 87 gols acumulados. 23 deles foram na temporada atual, em 25 partidas - além de quatro assistências. Projeções indicam que o milésimo gol sairá dentro do intervalo de 90 a 100 próximos jogos do craque, que estaria com aproximadamente 42 anos no período.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🤖 Marcas restantes para Cristiano Ronaldo: a Copa do Mundo

O Mundial de 2022 foi negativamente marcante para o atacante. Anotando apenas um gol na competição, Cristiano chegou a perder espaço para Gonçalo Ramos na campanha e viu Portugal cair para um surpreendente Marrocos nas quartas de final. A cena protagonizada pelo camisa 7, descendo para os vestiários aos prantos após o apito final, foi a indicação de que o caminho trilhado em Copas estaria findado.

Na Eurocopa, o desempenho foi ruim, também sem encontrar o caminho do véu de noiva. Ronaldo, porém, continua como titular da Seleção das Quinas, e fez gols importantes na Nations League, na qual seu time está nas quartas de final - a serem disputadas entre 20 e 23 de março. As probabilidades de compor o elenco para a Copa de 2026 são relevantes, mesmo que esteja com 41 anos. Levar os lusitanos a um título inédito e sonhado, então, é o grande sonho do atleta.

Cristiano Ronaldo pode chegar à Copa do Mundo de 2026, contrariando as expectativas (Foto: Patrícia de Melo Moreira / AFP)

🤖 Marcas restantes para Cristiano Ronaldo: o bi da Nations

E já que falamos na competição do Velho Continente, ela também aparece como objetivo. Em 2018-19, CR7 fez parte da campanha do time treinado por Fernando Santos rumo ao título. Caso retornem ao topo da Europa em 2025, os agora comandados de Roberto Martínez fariam de Portugal a primeira seleção bicampeã da Liga das Nações.

Cristiano será peça fundamental para o objetivo dos portugueses, já que tem certo apreço dentro de campo pelo torneio. São 12 gols na história da competição, sendo o terceiro maior artilheiro. Apenas Haaland (19) e Mitrovic (15) estão à frente, com o adendo de que apenas Ronaldo jogou na Liga A, enquanto os outros dois disputaram divisões inferiores.

➡️ Cristiano Ronaldo fecha ciclo dos 30 anos com mais gols que com 20

🤖 Marcas restantes para Cristiano Ronaldo: jogar com o filho

Cristiano Ronaldo Jr é o último grande desejo do cinco vezes Bola de Ouro. O pai (trocadilho intencional) já manifestou interesse em jogar com seu filho, que atualmente tem 14 anos e atua nas categorias de base do próprio Al-Nassr. Recentemente, o jogador falou sobre a possibilidade.

- Veremos se será possível. Ele ainda tem 14 anos. Tenho que ver se consigo acompanhar o ritmo nos próximos anos - declarou o camisa 7.

O clube árabe não deve dificultar uma profissionalização precoce do mais jovem, nem o objetivo de uma dupla de ataque formada por pai e filho. Júnior já atuou na formação da Juventus e do Manchester United, no mesmo período em que seu pai jogou pelos dois clubes.