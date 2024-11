Com gol anulado no último lance, Aston Villa e Juventus empatam pela Champions

Aston Villa e Juventus ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira (27), no Villa Park, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Com o resultado, os ingleses chegam a 10 pontos na nona colocação, enquanto a Velha Senhora tem oito pontos e ocupa a 19ª posição.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo teve faltas duras e cartões amarelos distribuídos. Na bola, a Juve controlou a posse de bola, mas o Aston Villa criou as melhores chances, principalmente com chegadas pelo lado direito de campo. Na mais perigosa das oportunidades, já nos acréscimos, o lateral Lucas Digne acertou a trave antes do intervalo.

A segunda etapa começou em menos ritmo, mas com os ingleses tendo mais a bola desta vez. Apesar disso, foi a Juventus quem levou perigo, em cabeçada de Francisco Conceição, impedida por defesa elástica de Emiliano Martínez. Pouco depois, foi a vez de McGinn finalizar dentro a área e parar em Di Gregorio. No último lance da partida, Morgan Rogers balançou as redes após cruzamento na área, mas o árbitro marcou falta sobre o goleiro da Velha Senhora e encerrou o duelo sem gols.

Aston Villa e Juventus ficaram no empate em 0 a 0 pela Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)

O que vem por aí?

O Aston Villa volta a campo no próximo domingo (1º), quando visita o Chelsea, às 10h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. Por sua vez, no mesmo dia, a Juventus enfrenta o Lecce fora de casa, às 16h45, em partida válida pela 14ª rodada da Serie A.

✅ FICHA TÉCNICA

ASTON VILLA X JUVENTUS

5ª rodada - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING);

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Tielmans, Bailey, Pau Torres e Koopmeiners, do Aston Villa; Kalulu e Weah da Juventus;

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES:

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Martínez; Matty Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Lucas Digne; Kamara (Barkley, aos 33'/2T), Tielemans; Leon Bailey (Philogene-Bidace, aos 41'/2T), Morgan Rogers, John McGinn; Ollie Watkins (Durán, aos 33'/2T).

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Di Gregorio, Savona (Danilo, aos 21'/2T), Gatti, Kalulu e Cambiaso; Manuel Locatelli e Khéphren Thuram (Fagioli, aos 41'/2T); Francisco Conceição, Koopmeiners e Yildiz (Mbangula, aos 37'/2T); Timothy Weah.

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

🚩 Assistentes: Diego Barbero Sevilla (ESP) e Ángel Nevado Rodríguez (ESP)

🖥️ VAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)