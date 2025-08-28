menu hamburguer
Champions League: jornalistas apontam clube mais azarado no sorteio; veja confrontos

Uefa definiu confrontos da fase de liga da Champions League

Sorteio da Champions
imagem cameraUefa realizou sorteio da Champions e da Europa League (Foto: Divulgação)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
14:46
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Uefa definiu os confrontos da fase de liga na Champions League em sorteio realizado nesta quinta-feira (28). Para os comentaristas Vitor Sergio Rodrigues e Taynah Espinoza, da TNT Sports, um gigante europeu disponta como o mais azarado no sorteio.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os adversários do PSG na Champions League

✅ Time: PSG
ADVERSÁRIOS
⚽ Bayern (C)
⚽ Barcelona (F)
⚽ Atalanta (C)
⚽ Bayer Leverkusen (F)
⚽ Tottenham (C)
⚽ Sporting (F)
⚽ Newcastle (C)
⚽ Athletic Bilbao (F)

Mudanças na final

A final da Champions League 2025/2026 está marcada para o dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. A Uefa decidiu antecipar o horário da decisão, e o duelo será disputado às 13h (de Brasília).

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

