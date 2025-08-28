A Uefa definiu os confrontos da fase de liga na Champions League em sorteio realizado nesta quinta-feira (28). Para os comentaristas Vitor Sergio Rodrigues e Taynah Espinoza, da TNT Sports, um gigante europeu disponta como o mais azarado no sorteio.

Os adversários do PSG na Champions League

✅ Time: PSG

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern (C)

⚽ Barcelona (F)

⚽ Atalanta (C)

⚽ Bayer Leverkusen (F)

⚽ Tottenham (C)

⚽ Sporting (F)

⚽ Newcastle (C)

⚽ Athletic Bilbao (F)

Mudanças na final

A final da Champions League 2025/2026 está marcada para o dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. A Uefa decidiu antecipar o horário da decisão, e o duelo será disputado às 13h (de Brasília).

