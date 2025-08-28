Champions League: jornalistas apontam clube mais azarado no sorteio; veja confrontos
Uefa definiu confrontos da fase de liga da Champions League
A Uefa definiu os confrontos da fase de liga na Champions League em sorteio realizado nesta quinta-feira (28). Para os comentaristas Vitor Sergio Rodrigues e Taynah Espinoza, da TNT Sports, um gigante europeu disponta como o mais azarado no sorteio.
Os adversários do PSG na Champions League
✅ Time: PSG
ADVERSÁRIOS
⚽ Bayern (C)
⚽ Barcelona (F)
⚽ Atalanta (C)
⚽ Bayer Leverkusen (F)
⚽ Tottenham (C)
⚽ Sporting (F)
⚽ Newcastle (C)
⚽ Athletic Bilbao (F)
Mudanças na final
A final da Champions League 2025/2026 está marcada para o dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. A Uefa decidiu antecipar o horário da decisão, e o duelo será disputado às 13h (de Brasília).
