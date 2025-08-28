Jornalistas do L! elegem as maiores ‘trairagens’ do futebol brasileiro
Durante a última edição do Lance! a Lance!, live transmitida na última quarta-feira (28), os jornalistas do Lance! presentes na mesa, elegeram as maiores "trairagens" do futebol. Com excessão a transferência de Neymar do Barcelona para o PSG, todas as outras negociações escolhidas ocorreram entre clubes brasileiros.
As transferências de jogadores entre clubes rivais sempre geraram forte repercussão no futebol brasileiro. Em um cenário marcado pela paixão e pela rivalidade, essas mudanças de lado são lembradas como verdadeiras “trairagens” pelos torcedores e acabam influenciando não apenas a imagem do atleta, mas também a relação entre as torcidas e o clube. Confira abaixo os casos escolhidos na live do Lance!
Paolo Guerrero: Corinthians - Flamengo
Matheus França: Flamengo - Vasco
Pedro: Fluminense - Flamengo
Gerson: Fluminense - Flamengo
Fred: Cruzeiro - Atlético MG
Reinier: Flamengo - Atlético MG
Lucas Lima: Santos - Palmeiras
⬇️Assista na íntegra;
Um dos exemplos mais emblemáticos de trairagem no futebol foi a saída de Paolo Guerrero do Corinthians para o Flamengo. Autor do gol do título mundial alvinegro em 2012, o atacante deixou o status de ídolo para se tornar alvo de críticas e vaias. Para os rubro-negros, a chegada foi vista como um reforço de peso; já para os corintianos, representou a perda de uma referência e um sentimento de traição.
Situação semelhante ocorreu com Pedro e Gerson, revelados pelo Fluminense e que, anos depois, reforçaram o Flamengo. O tricolor carioca viu dois de seus talentos vestirem a camisa do maior rival, o que aumentou o ressentimento da torcida e fortaleceu a ideia de que o clube tem dificuldades em reter seus principais jogadores.
Mais recentemente, a ida de Matheus França do Flamengo para o Vasco reacendeu o debate sobre rivalidade no futebol carioca. A negociação foi encarada como uma afronta pelos rubro-negros e comemorada como vitória simbólica pelos vascaínos, que enxergaram no movimento um sinal de reposicionamento no mercado.
Em Minas Gerais, a troca de Fred do Cruzeiro para o Atlético-MG foi um dos episódios mais marcantes. Ídolo cruzeirense, o atacante passou a defender o maior rival em um momento delicado da Raposa, o que ampliou a rivalidade e deixou cicatrizes profundas entre os torcedores.
Em São Paulo, o meia Lucas Lima deixou o Santos para assinar com o Palmeiras, em uma transferência que gerou grande reação negativa entre os santistas. De ídolo, ele passou a ser alvo de críticas e hostilidades.
