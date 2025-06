O brasileiro Bruno Felipe já se reapresentou ao Pafos FC, do Chipre, visando a temporada 25/26. Campeã nacional, a equipe de Bruno participará dos playoffs da Champions League e enfrentará o Maccabi Tel Aviv (ISR) nos dias 22 e 29 de Julho. Com experiência no continental, Bruno destaca a relevância de uma possível participação no torneio.

- Trata-se da maior competição interclubes do mundo. A classificação para o europeu tem consequências esportivas e financeiras para as agremiações. Vamos encarar esses confrontos com a seriedade que eles requerem. Já tive a oportunidade de jogar a Champions e asseguro, não há nada igual - declarou.

Bruno não só já disputou a Liga dos Campeões como também protagonizou um resultado que entrou para a história do torneio. Na temporada 21/22, foi um dos heróis que levou o Sheriff a bater o poderoso Real Madrid no Santiago Bernabéu por 2 a 1. O paulista relembra a ocasião.

- Foi talvez o maior jogo da minha carreira. Éramos estreantes na competição e derrotamos o maior clube do mundo em seu estádio. Guardarei as recordações dessa partida para o resto da vida. Que eu possa ter mais uma vez a oportunidade de enfrentar os gigantes do futebol europeu - finalizou.

🔢 No aguardo da Champions: números de Bruno Felipe pelo Pafos em 2024/25

⚽ 56 jogos

⌛ 4.606 minutos em campo

🥅 2 gols

📤 2 assistências

✅ 33 vitórias

🟰 8 empates

❌ 15 derrotas

🏆 Título: Campeonato Cipriota