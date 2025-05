O Barcelona de Hansi Flick, em momento iluminado, vai à Itália para tentar superar a Inter de Milão em busca de uma vaga na decisão da Champions League. E o confronto desta terça-feira (6), nadando com a maré da reta final de temporada na Europa, ganha contornos dramáticos para o objetivo catalão.

A visita ao San Siro marca a primeira das quatro 'finais' restantes para a equipe de Hansi Flick. Diante de um desempenho avassalador, principalmente em dérbis, o objetivo catalão se tornou a relevante conquista da Tríplice Coroa.

Na história, o Barça alcançou os títulos de liga, copa e continental por duas vezes. Primeiro, em 2008-09, com Messi voando sob o comando de Pep Guardiola; seis anos depois, o trio formado por Messi, Suárez e Neymar ergueu as três taças com Luis Enrique na área técnica.

Caso volte a alcançar o feito, o Barcelona se tornará o clube com mais Tríplices Coroas no futebol europeu. Atualmente, os Blaugranas dividem o posto com o Bayern de Munique, que faturaram os troféus referentes à marca em 2012-13 e 2019-20. Como os bávaros já caíram na competição, justamente diante da Inter, o caminho está livre para os espanhóis.

3️⃣ Liga, Copa e Champions: clubes que conquistaram a Tríplice Coroa

🔵🔴 Barcelona: 2008-09 e 2014-15

🔴🔴 Bayern de Munique: 2012-13 e 2019-20

⚪🟢 Celtic: 1966-67

⚪🟠 Ajax: 1971-72

⚪🔴 PSV: 1987-88

🔴🟡 Manchester United: 1998-99

🔵⚫ Inter de Milão: 2009-10

🔵⚪ Manchester City: 2022-23

O primeiro passo rumo à Tríplice já foi dado: a conquista da Copa do Rei, sobre o rival Real Madrid. Caso deixe os italianos para trás, o time terá outros três confrontos de caráter decisivo. Primeiro, pega novamente os Merengues, em La Liga; se vencer, dependerá apenas de si no Dérbi da Catalunha para superar o Espanyol e ser campeão; e por fim, a decisão da Champions, fechando a temporada.

Hansi Flick vive expectativa de conquistar a primeira Champions pelo Barcelona (Foto: Cristina Quicler / AFP)

📆 A Champions vem aí? O calendário do Barcelona pela Tríplice Coroa

⚽ Inter de Milão x Barcelona - 6 de maio - 16h - Jogo de volta, semifinal da Champions (ida: 3x3)

⚽ Barcelona x Real Madrid - 11 de maio - 11h15 - 35ª rodada - La Liga

⚽ Espanyol x Barcelona - 15 de maio - 16h30 - 36ª rodada - La Liga

⚽ Final da Champions - 31 de maio - 16h

👀 Inter x Barcelona: o que você precisa saber sobre o duelo?

Inter de Milão e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), em jogo válido pela volta da semifinal da Champions. Depois da igualdade em 3 a 3 na ida, quem vencer avança à decisão; um novo empate conduz o confronto à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. O qualificado encontrará quem passar de PSG x Arsenal, que definem a segunda vaga um dia depois.