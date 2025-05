O que deveria ser um momento inesquecível transformou-se em um duro golpe para César Palacios, meia-atacante da base do Real Madrid. Durante o amistoso de pré-temporada, contra o Milan, realizado nos Estados Unidos, Palacios substituiu Luka Modrić no segundo tempo. Era sua estreia pelo time principal, o jogador sofreu uma forte entrada e rompeu o ligamento cruzado anterior.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apenas sete minutos após entrar em campo, Palacios sofreu uma entrada dura do zagueiro Thiaw, o que causou uma lesão séria em sua perna esquerda. Ainda no banco de reservas, o desespero e as lágrimas do jogador deixaram claro que se tratava de algo grave. Dias depois, os exames confirmaram: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

continua após a publicidade

Recuperação e o reestreia de César Palacios no Real Madrid

A lesão afastou César Palacios dos gramados por 275 dias. Nesse período, o jovem adotou uma postura de resiliência e foco. Em suas redes sociais, compartilhou mensagens de motivação, como “Positividade e fé. Disciplina e trabalho. Um dia a menos”, mostrando maturidade e força emocional incomuns para um atleta da sua idade.

➡️Guerra, clima e idioma: lateral detalha adaptação à Rússia

O meio-campista passou por cirurgia e iniciou um exigente processo de reabilitação, tanto físico quanto psicológico. A expectativa de retorno ao futebol competitivo era grande, especialmente para um jogador que vinha sendo observado por clubes como o Athletic de Bilbao - atraído por suas raízes em Navarra e estilo de jogo compatível com a filosofia basca.

continua após a publicidade

César Palacios na sua volta para os gramados (Foto: Divulgação/Instagram)

Palacios chegou ao Real Madrid em 2020, ingressando na equipe juvenil C, e desde então trilhou uma ascensão constante. Na temporada da Divisão de Honra Juvenil, brilhou com 24 gols atuando em várias posições ofensivas e foi peça-chave na conquista da tríplice coroa sob o comando de Álvaro Arbeloa. Já pelo Castilla, na temporada anterior à lesão, participou de 26 jogos e demonstrou grande versatilidade, inteligência tática e precisão técnica.

O tão aguardado retorno aconteceu recentemente, quando César entrou nos minutos finais da vitória do Castilla por 3 a 2 contra o Marbella. Ao final do jogo, publicou: “275 dias de carregamento concluídos. Muito feliz por estar de volta”.

Hoje, com contrato válido até 2027 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, Palacios tenta reencontrar seu melhor ritmo. O Real Madrid continua apostando alto em seu talento, e o retorno aos campos é um passo importante para retomar sua trajetória rumo ao time principal.