Auxiliar do Corinthians sobre clássico com Santos de Neymar: ‘Não muda nada’

A vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o São Bernardo garantiu a equipe nos playoffs do Campeonato Paulista, mas após o jogo na Neo Química Arena neste domingo (9) o assunto já era a próxima rodada. Não pela tabela em si, mas pelo duelo: o clássico Corinthians x Santos, de Neymar, na quarta-feira (12), novamente no estádio corintiano. A partida está marcada para às 21h35.

➡️Confira a classificação do Campeonato Paulista

O auxiliar técnico do Corinthians, Emiliano Díaz, elogiou Neymar, mas deixou claro que a equipe está preocupada com o Santos e com a partida como um todo, e não apenas com o atacante.

— Sabemos da importância do Neymar, é um dos melhores jogadores do mundo, mas para nós não muda nada. Todo grupo sabe que veste a camisa do Corinthians e que vai enfrentar um clássico — afirmou Emiliano Díaz.

'É Corinthians x Santos', diz Emiliano sobre jogo contra Neymar

— Sabemos que o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e que não se pode dar certos espaços, mas o trabalho para nós é 11 contra 11, e Corinthians contra Santos — acrescentou Emiliano Díaz.

O auxiliar, e filho do técnico Ramón Díaz, se disse feliz pela presença de Neymar no Brasil, no Santos e, sobretudo, no jogo de quarta-feira. Mas, mais uma vez, fez questão de focar no clássico.

— Nós temos a responsabilidade, porque trabalhamos num grande time, de termos de trabalhar da mesma forma, qualquer que seja o jogo, ainda mais um clássico — sustentou Emiliano.

— Estamos felizes que Neymar esteja no Brasil, porque fortalece o futebol brasileiro e é um ídolo mundial. Vamos enfrentá-lo na Neo Química e tentar vencer — acrescentou, sobre Corinthians x Santos.

Técnico exalta Rodrigo Garro no Corinthians

Sobre a vitória diante do São Bernardo, o técnico Ramón Díaz destacou a atuação de Rodrigo Garro, que atuou pela primeira vez nesta temporada.

— Nos poucos minutos que jogou, o Garro mostrou o futebol que tem. Seguramente, continuando neste nível, vai ter uma chance na seleção argentina, porque a categoria e tempo que tem é de um jogador de alto nível. Estou feliz por ele — disse o técnico do Corinthians.