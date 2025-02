O Santos não teve uma grande atuação no empate em 0 a 0 com o Novorizontino na tarde deste domingo (9), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Após a partida em Novo Horizonte, o técnico Pedro Caixinha chamou a atenção para a imprecisão da equipe, mas enalteceu o comportamento defensivo, que resultou no primeiro jogo do ano sem sofrer gol.

- O time com bola foi muito impreciso, isso deixou nosso time sem fluidez, ficamos afastados e com dificuldade de criar direções ao ataque. Foi a primeira vez que não sofremos gol, o Brazão foi o homem do jogo e isso foi positivo. Na primeira parte queríamos ter uma saída de três mais um, atraindo a primeira linha do adversário, com dois volantes, sendo com um saindo e um triângulo associativo pela esquerda. Na direita, queríamos ter o Diego Pituca mais por dentro, mas não assumimos esse três mais um porque estávamos com nossos laterais dificultando isso - disse Caixinha.

- Tivemos pressa em perder a bola, insistíamos em ligações em um triângulo e melhor ocasião do jogo com o Pituca indo até o gol. No intervalo ajustamos com três mais dois, procurando ter o Thaciano por dentro, como estava nosso baixinho (Soteldo), o Neymar entrando pela esquerda, mas não conseguimos encontrar esses espaços. A nossa organização defensiva fez com que hoje pela primeira vez conseguíssemos não sofrer gol - completou.

Ainda sobre sistema defensivo

Pedro Caixinha reforçou, por mais de uma vez, o desempenho do sistema defensivo do Peixe. O treinador enalteceu o comportamento nas jogadas de bola parada, e detalhou a importância do goleiro Brazão neste processo.

- Nós controlamos muito melhor o espaço aéreo. Controlarmos também muito em termos daquilo que foi a bola parada. Da bola parada, muito provavelmente o adversário, apesar de ter ganhado algumas primeiras bolas, já não o fez com tanta claridade. Tinha sempre ali alguém na disputa dessa primeira bola, e os laterais também deram o seu apoio em termos daquilo que foi, não só fechar os passos interiores, como também do balanço. Gostei da forma como a equipe, em determinados momentos, fez o balanço mais alto. Quando o nosso lateral pode ir pressionar mais à frente o lateral contrário e toda a nossa linha defensiva fazer esse balanço para o lado da bola. Isso também gostei, e por intervenção do Brazão também, como foi um jogo onde foram-se também, uma exceção de uma bola muito difícil para a direita, mas teve sempre muito bem no caminho da bola e a tapar o gol. E ditam então que era o resultado, que era a primeira vez que tivemos ficado sem sofrer gol - detalhou.