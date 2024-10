Cavani fala sobre relação com Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai

Edinson Cavani é um dos maiores jogadores da história do futebol uruguaio (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 11:24 • Montevidéu (URU)

Edinson Cavani, ídolo da seleção do Uruguai, foi questionado sobre sua relação com o técnico Marcelo Bielsa. O comandante, nas últimas semanas, tem sido alvo de reclamações de jogadores do elenco celeste por problemas de relacionamento interno.

O centroavante, que se aposentou dos compromissos nacionais dias após a contratação de Bielsa, disse achar desnecessária a existência de crises por conta de comportamento.

- Eu nunca falei com ele, mas ele deve ter seus motivos. Sempre tento ver as coisas dessa maneira. Às vezes você não sabe os motivos de certos comportamentos, há outros tipos de interesses ou decisões que não são apenas de um treinador. É inútil perder tempo - afirmou Cavani.

Nomes como Luis Suárez, Federico Valverde e Agustín Canobbio declararam publicamente que não estavam de acordo com a maneira de tratamento adotada por "El Loco", afirmando que precisaram até mesmo marcar reuniões para receberem "bom dia". Josema Giménez, zagueiro do Atlético de Madrid, foi na contramão e minimizou os problemas.

Cavani segue em ação pelo Boca Juniors e tem contrato até 2026, mas já pendurou as chuteiras no tocante ao Uruguai. Após não ser chamado seguidamente em 2023, o atacante optou por encerrar seu ciclo, e também justificou a decisão em entrevista à ESPN Argentina.

- Dei tudo o que tinha e muito mais do que podia para a minha seleção. Mas houve um dia que cheguei a determinado ponto que senti satisfação, porque já havia entregado tudo - afirmou Edinson.

Diante dos problemas com Bielsa, o Uruguai está em terceiro nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 16 pontos em dez jogos. A Celeste volta a campo na Data Fifa de novembro em duas oportunidades: recebe a Colômbia em Montevidéu no dia 15, e quatro dias depois, visita o Brasil na Arena Fonte Nova, em Salvador.

