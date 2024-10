Bielsa abre o jogo sobre polêmicas no Uruguai: ‘Autoridade afetada’

Marcelo Bielsa comentou sobre polêmicas no Uruguai após derrota para o Peru (Foto: Juan Mabromata/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 01:13 • Lima (PER)

Técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa foi questionado sobre as recentes polêmicas envolvendo seu comando na Celeste. Na última semana, Luís Suárez contou detalhes do convívio com o treinador e fez duras críticas ao comportamento no dia a dia do argentino.

As palavras do centroavante foram corroboradas por Fede Valverde, que é um dos expoentes do Uruguai. O meia do Real Madrid confirmou o que havia sido dito pelo atacante, mas fez questão de minimizar a pressão.

Com a derrota para o Peru nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Marcelo Bielsa foi questionado sobre a influência das polêmicas na partida. O treinador afirmou que o extracampo não interferiu no dia a dia, mas manifestou frustração com uma perda de autoridade.

- O que o Suárez disse, não teve influência na partida de hoje. Não considero que tenha sido uma semana quente. Não ignoro tudo o que passou e sei que minha autoridade foi afetada, mas fiz a preparação com a máxima seriedade e a resposta dos jogadores foi a mesma de sempre. Não mudo em nada a convicção com a qual preparo para uma partida.

Na próxima terça-feira (15), o Peru recebe o Chile em busca de uma resposta nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Celeste ocupa a 3ª colocação, mas busca espantar uma crise após três jogos consecutivos sem vitórias.