O caso de Lucas Paquetá em suposto envolvimento em esquema de apostas está perto de chegar ao fim. Isso porque seu julgamento já foi encerrado e o veredicto será divulgado na primeira quinzena de junho. Informações do jornalista Fred Caldeira apontam que não haverá "meio-termo". Neste sentido, o brasileiro será declarado inocente ou banido do futebol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sendo assim, caso Paquetá seja considerado culpado pela FA (Associação de Futebol da Inglaterra), ele não será suspenso ou algo do tipo, mas sim banido. Caso seja confirmada a punição em questão, a tendência seguinte seria o pedido da entidade junto à Fifa, para que o brasileiro fique longe das quatro linhas em todos os países regidos pela organização.

continua após a publicidade

No último fim de semana, Paquetá voltou a chamar a atenção mundo afora ao chorar após receber cartão amarelo contra o Tottenham. Nas redes sociais, sua esposa, Duda Fournier, fez forte desabafo, alegando que o marido está vivendo um verdadeiro pesadelo no futebol inglês.

Benjamin Cremel / AFP

— Eu nunca falei nada por aqui, e talvez nem deveria! Meu marido tem uma postura e uma força que eu admiro e me impressiona. Estamos há dois anos vivendo esse pesadelo e ele sempre forte. Ele sempre teve na cabeça dele que só se defenderia no momento e no lugar certo! Não existe nada contra ele. Vocês nunca perceberam isso? — publicou.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Paquetá após cartão amarelo alerta web: ‘Ele não tá legal’

Relembre o caso de Lucas Paquetá

Paquetá é acusado pela FA por supostamente forçar cartão amarelo em quatro partidas da Premier League entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Uma investigação identificou um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro.

A entidade que rege o futebol da Inglaterra formalizou a acusação em maio de 2024 e, desde então, o caso vem se prolongando. Lucas Paquetá teve seu futuro diretamente interferido, uma vez que estava na mira do Manchester City, a pedido de Pep Guardiola, mas teve a ida cancelada por conta da acusação.