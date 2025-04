Morre técnico de base do Flamengo que ‘descobriu’ Lucas Paquetá

Morreu nesta quarta-feira (23) o treinador das categorias de base Mauro Félix. Referência na formação de jovens, o profissional comandou todas as equipes inferiores do Rubro-Negro, foi coordenador e teve como última função a de técnico do sub-6 ao sub-12. Em nota, o clube lamentou a perda de um dos responsáveis pela formação de Lucas Paquetá.

continua após a publicidade

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do treinador das categorias de base Mauro Félix. Referência no futebol de base para jovens atletas e treinadores, Mauro teve mais de uma passagem pelo Rubro-Negro e foi treinador de todas as categorias inferiores… — Flamengo (@Flamengo) April 23, 2025

- O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do treinador das categorias de base Mauro Félix. Referência no futebol de base para jovens atletas e treinadores, Mauro teve mais de uma passagem pelo Rubro-Negro e foi treinador de todas as categorias inferiores do clube. Sua última função no Flamengo foi como coordenador das categorias Sub-6 ao Sub-12, na qual estava trabalhando atualmente.

Mauro acreditava no futebol como transformação social e dedicou, com muito amor e paixão, na formação de várias gerações de Garotos do Ninho. Na partida entre Grêmio x Flamengo pelo Brasileirão Sub-20 foi respeitado um minuto de silêncio.

continua após a publicidade

Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. Descanse em paz, Mauro "Lenda" Félix - escreveu o Flamengo.

Torcedores do Flamengo detonam atuação de medalhão contra LDU: ‘Tenebroso’

Mauro Félix foi peça fundamental na descoberta de um grande craque da história recente do Flamengo: Lucas Paquetá, atualmente no West Ham, da Inglaterra. Quando viu o meio-campista na base, apostou em seu talento, ainda que com idade abaixo da categoria e baixa estatura, chegou a esconder documentação por meses até abertura de nova categoria para incluir o jogador.

A "Lenda", como era conhecido, contava com prestígio e carinho de todos os funcionários e atletas do Rubro-Negro.