Esposa de Paquetá sai em defesa do jogador: ‘Deus sabe de todas as coisas’

O meia Lucas Paquetá não conteve as lágrimas ao receber cartão amarelo durante o empate do West Ham com o Tottenham, no último domingo (4), pela Premier League. O meia chorou após ser punido por uma falta cometida aos 28 minutos do segundo tempo. Por meio das redes sociais, a esposa do jogador, Maria Eduarda Fournier, desabafou e ressaltou o "pesadelo" vivido pela família há dois anos, quando a FA (Associação de Futebol da Inglaterra) iniciou a investigação sobre manipulação de apostas envolvendo o camisa 10.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu nunca falei nada por aqui, e talvez nem deveria. Meu marido tem uma postura e uma força que eu admiro e que me impressionam! Estamos há dois anos vivendo esse pesadelo e ele sempre forte - escreveu.

- Ele sempre teve na cabeça dele que só se defenderia no momento e no lugar certos! Não existe nada contra ele! Vocês nunca perceberam isso? Enfim, Deus sabe de todas as coisas, e somente ele sabe por que estamos passando por isso! E somente por ele estamos bem e vivendo felizes em família - prosseguiu.

continua após a publicidade

➡️Raphinha revela que quase venceu a Eurocopa pela Itália: ‘Meu passaporte não chegou’

Por fim, Maria Eduarda pediu o respeito e compreensão das pessoas que desconhecem o assunto.

- Só queria que as pessoas respeitassem. As pessoas são más e injustas sem saber de nada - completou.

Caso de suposta manipulação de apostas de Lucas Paquetá

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham e da Seleção Brasileira, foi acusado pela FA (Federação Inglesa de Futebol) em maio de 2024, sob a alegação de ter forçado cartões amarelos em quatro partidas da Premier League para beneficiar apostas feitas por ele ou pessoas próximas.

As supostas violações ocorreriam em jogos contra o Leicester (12 de novembro de 2022), Aston Villa (12 de março de 2023), Leeds United (21 de maio de 2023) e Bournemouth (12 de agosto de 2023). No último mês, o julgamento foi adiado por opção da Justiça inglesa.

continua após a publicidade

O motivo, que antes não havia sido revelado, veio a público: houve o término da análise do caso, porém não teve nenhuma conclusão, por isso a resolução da acusação contra o ex-Flamengo foi adiada. O julgamento só será retomado em julho, após o fim da temporada.