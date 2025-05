Atitude de Paquetá após cartão amarelo alerta web: ‘Ele não tá legal’

O meia Lucas Paquetá não conteve as lágrimas ao receber o cartão amarelo durante o empate por 1 a 1 do West Ham com o Tottenham, neste domingo (4), pela 35ª rodada da Premier League. O camisa 10 chorou após a punição do árbitro Michael Oliver com uma falta no meio-campo aos 28 minutos da segunda etapa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar das lágrimas, Paquetá voltou a jogar normalmente após o cartão amarelo, mas foi substituído logo em seguida, aos 34 minutos da partida, dando lugar a James Ward-Prowse. Na 17ª colocação do Campeonato Inglês, os Hammers são o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Confira a reação de torcedores na web com o choro do brasileiro

Caso de suposta manipulação de apostas de Lucas Paquetá

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham e da Seleção Brasileira, foi acusado pela FA (Federação Inglesa de Futebol) em maio de 2024, sob a alegação de ter forçado cartões amarelos em quatro partidas da Premier League para beneficiar apostas feitas por ele ou pessoas próximas.

As supostas violações ocorreriam em jogos contra o Leicester (12 de novembro de 2022), Aston Villa (12 de março de 2023), Leeds United (21 de maio de 2023) e Bournemouth (12 de agosto de 2023). No último mês, o julgamento foi adiado por opção da Justiça inglesa.

continua após a publicidade

O motivo, que antes não havia sido revelado, veio a público: houve o término da análise do caso, porém não teve nenhuma conclusão, por isso a resolução da acusação contra o ex-Flamengo foi adiada. O julgamento só será retomado em julho, após o fim da temporada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas