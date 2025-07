A caminho do Botafogo? Veja salário milionário de Taremi na Inter de Milão

O Botafogo está em busca de um centroavante de peso no mercado europeu e tem negociações em andamento com Mehdi Taremi, de 33 anos, atualmente na Inter de Milão. Capitão da seleção iraniana, o jogador perdeu espaço na equipe italiana e pode ser negociado ainda nesta janela de transferências.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Apesar do interesse, o alto salário de Taremi é um dos principais entraves para um desfecho positivo. Segundo o site Capology, o atacante recebe 5,56 milhões de euros brutos por ano — o equivalente a R$ 36,1 milhões por temporada, considerando a cotação atual Isso representa um salário mensal de R$ 3 milhões.

💰 Preço definido

Contratado na última temporada após quatro anos de destaque no Porto, Taremi não conseguiu se firmar na Inter. Em um elenco recheado de opções ofensivas — com nomes como Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito —, o iraniano virou a quinta opção para o setor ofensivo.

continua após a publicidade

Nos 43 jogos em que atuou com a camisa nerazzurra, marcou apenas três gols e deu nove assistências, desempenho que não agradou a comissão técnica.

De acordo com o site italiano Tutto Mercato Web, a Inter deseja recuperar parte do investimento e espera arrecadar pelo menos 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) com a venda do atacante.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.