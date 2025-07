Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra a movimentação da sexta-feira (25) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Arábia Saudita 💰 Antony

O brasileiro Antony ainda tem seu futuro indefinido. Pertencente ao Manchester United, o jogador não está nos planos de Rúben Amorim para a próxima temporada e deve trocar de clube. Desta forma, a Arábia Saudita pode ser um destino para o ponta-direita, que precisa de tempo de jogo se tem a ambição de jogar a Copa do Mundo.

De acordo com a "Sky Sports", dois clubes da liga saudita estão interessados na contratação de Antony neste mercado da bola. O portal não revela os nomes dos times, mas vale lembrar que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) tem controle sobre o Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad.

James Trafford ➡️Manchester City

O Manchester City acertou com o Burnley a contratação do goleiro James Trafford por 27 milhões de libras. O jogador ficou inclinado com a proposta do clube, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, por conta de Guardiola. Ele é esperado para realizar os exames médicos já na próxima semana. O Newcastle já foi informado da transferência.

Viktor Gyökeres ✈️ Arsenal

Após acertar sua ida ao Arsenal na última terça-feira, Gyokeres recebeu a autorização do Sporting para viajar para realizar os exames médicos. O procedimento será realizado neste sábado, mas o artilheiro da Europa é esperado na Inglaterra ainda nesta sexta-feira, de acordo com o Fabrizio Romano.

Victor Osimhen 🤝Napoli

De acordo com Fabrizio Romano, o Galatasaray e o Napoli chegaram a um acordo na transferência de Victor Osimhen. O centroavante já assinou a documentação e deve ser anunciado até domingo.

Osimhen comemora gol pelo Napoli (Foto: AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

